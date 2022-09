“Piano Marshall contro il caro-energia”. La soluzione di La Russa alla crisi (Di martedì 6 settembre 2022) Matteo Salvini insiste nel voler togliere, o quantomeno ridiscutere le sanzioni alla Russia, mentre voi mantenete la barra dritta, come si può arrivare a un punto d'accordo? È la domanda posta da Il Dubbio a Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato ed esponente di punta di Fratelli d'Italia. «Noi abbiamo la coscienza a posto - risponde La Russa -. Ma ora c'è un problema e sia noi che la Lega diciamo che va risolto. Quel che bisogna dire è che se si decidesse di sfilarci dalle sanzioni, queste ci sarebbero lo stesso ma noi ci sganceremmo dal blocco dei paesi filoatlantici che vedono la Russia come pericolo per tutta l'Europa, non solo per l'Ucraina. Non otterremmo niente, se non il ritorno a essere chiamati ‘pizza e mandolino'». Secondo l'esponente di FdI, «quel che serve è che questo governo, di cui non facciamo parte, ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Matteo Salvini insiste nel voler togliere, o quantomeno ridiscutere le sanzioniRussia, mentre voi mantenete la barra dritta, come si può arrivare a un punto d'accordo? È la domanda posta da Il Dubbio a Ignazio La, vicepresidente del Senato ed esponente di punta di Fratelli d'Italia. «Noi abbiamo la coscienza a posto - risponde La-. Ma ora c'è un problema e sia noi che la Lega diciamo che va risolto. Quel che bisogna dire è che se si decidesse di sfilarci dalle sanzioni, queste ci sarebbero lo stesso ma noi ci sganceremmo dal blocco dei paesi filoatlantici che vedono la Russia come pericolo per tutta l'Europa, non solo per l'Ucraina. Non otterremmo niente, se non il ritorno a essere chiamati ‘pizza e mandolino'». Secondo l'esponente di FdI, «quel che serve è che questo governo, di cui non facciamo parte, ...

