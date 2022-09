“Perché solo lui” Giovanni Ciacci unico concorrente ufficiale del GF Vip 7 | il motivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 settembre 2022)Cicci al GF Vip 7. Per il momento l’esperto di moda è l’della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’per volere del conduttore e giornalista che tornerà in televisione il 19 settembre l’identità degli altri vipponi verrà svelataquando varcheranno la famosa porta rossa. E c’è unpreciso. A spiegarlo sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni è proprio Alfonso Signorini: “Il tema della sieropositività lo sento moltoin Italia c’è un’enorme ignoranza a riguardo. Identificare una patologia con un orientamento sessuale è la cosa più sbagliata. Parlarne in un programma come il nostro è importante anche per sconfiggere un’ignoranza di ...