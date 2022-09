“Perché non ho voluto Adriana”. Signorini brutale con la Volpe, il motivo del no al GF Vip7 (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonso Signorini ha spiegato Perché non ha più voluto Adriana Volpe. Hanno fatto scalpore le dichiarazioni della conduttrice che nella passata edizione del Grande Fratello Vip ha ricoperto il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Nel 2020 era stata una delle concorrenti favorite per la vittoria finale, ma poco prima della fine aveva dovuto lasciare per la morte del suocero per Covid. Recentemente a FanPage ha rivelato: “Ora dico la mia. Quando ho saputo che non ero riconfermata? L’ho appreso a maggio”. Dopo il no come opinionista, però, Alfonso Signorini ha proposto un ruolo di concorrente ad Adriana Volpe: “La sua richiesta mi ha spiazzato anche Perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonsoha spiegatonon ha più. Hanno fatto scalpore le dichiarazioni della conduttrice che nella passata edizione del Grande Fratello Vip ha ricoperto il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Nel 2020 era stata una delle concorrenti favorite per la vittoria finale, ma poco prima della fine aveva dovuto lasciare per la morte del suocero per Covid. Recentemente a FanPage ha rivelato: “Ora dico la mia. Quando ho saputo che non ero riconfermata? L’ho appreso a maggio”. Dopo il no come opinionista, però, Alfonsoha proposto un ruolo di concorrente ad: “La sua richiesta mi ha spiazzato ancheAlfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai ...

stanzaselvaggia : Alessio Di Giulio, capogruppo della Lega di Salvini a Firenze. Magari la prossima volta dimostri il suo coraggio ri… - LaVeritaWeb : Il senatore leghista: «Non spendere 30 miliardi oggi ci costerà molto di più domani. I prezzi? Salgono perché si pr… - lorepregliasco : Ma perché i leader politici si confrontano a Cernobbio e non in tv? - bpiancastelli : RT @jacopo_iacoboni: la Russia proclama che taglierà il gas di Gazprom all'Europa. Ma avrà un serio problema a riallocarlo altrove, perché… - bambistanco : Bologna letteralmente invivibile e fatta per turisti ora come ora e non capisco il perché dato che non c’è quasi niente -