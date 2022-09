Perché la maglia bianca del Milan ha 7 righe rosse orizzontali (Di martedì 6 settembre 2022) Perché la maglia bianca del Milan griffata Puma ha sette righe rosse orizzontali? Qualcuno penserà che la risposta sia da ricercarsi in un fattore estetico, magari in un abbinamento col rosso del colletto e dei bordi, altri potranno immaginare che sia per riempire uno spazio centrale forse troppo bianco sul quale altrimenti sarebbe rimasto un “po' solo” il main sponsor. In realtà, il motivo è un altro e farà felice i tantissimi tifosi dei Diavoli in quanto ha a che fare con la loro storia, i loro successi. Intanto partiamo dal bianco, un colore storicamente utilizzato da quasi tutte le squadre per le divise da trasferta, almeno fino a qualche stagione fa. Oggi, infatti, questa abitudine si è un po’ smarrita e diversi club propongono casacche di colori diversi, a volte ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 settembre 2022)ladelgriffata Puma ha sette? Qualcuno penserà che la risposta sia da ricercarsi in un fattore estetico, magari in un abbinamento col rosso del colletto e dei bordi, altri potranno immaginare che sia per riempire uno spazio centrale forse troppo bianco sul quale altrimenti sarebbe rimasto un “po' solo” il main sponsor. In realtà, il motivo è un altro e farà felice i tantissimi tifosi dei Diavoli in quanto ha a che fare con la loro storia, i loro successi. Intanto partiamo dal bianco, un colore storicamente utilizzato da quasi tutte le squadre per le divise da trasferta, almeno fino a qualche stagione fa. Oggi, infatti, questa abitudine si è un po’ smarrita e diversi club propongono casacche di colori diversi, a volte ...

mirkocalemme : Mi piacerebbe davvero tanto sapere perché questo bambino, circondato al Franchi da tifosi della #Fiorentina, porti… - EnricoBernasc10 : @valentinolazaro Se credi in quella maglia che indossi, lo spirito del grande Torino ti farà diventare un leone. Pe… - idirinho_93 : RT @forilary: È stata data la maglia n 10, prende 8 milioni e ha deciso di non operarsi perché voleva giocare il mondiale. È stato 40 giorn… - APesciarelli : @juventusfcen @paulpogba In questo caso la colpa non è vostra ma di Paul che non vuole perdere il mondiale.Spero ch… - RussianMike31 : RT @MilanFo60352769: P: 'Gordon, ma come cazzo si chiama sto sport, inizia a gasarmi un cifra' G: 'Pa', si chiama calcio, noi tifiamo per q… -