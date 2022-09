Perché il Cile ha detto “no” alla Costituzione “woke” (Di martedì 6 settembre 2022) Il governo Cileno affronta le ripercussioni del voto di domenica scorsa. Il presidente Cileno Gabriel Boric, infatti, ha annunciato cambiamenti nella composizione del suo governo, dopo il rigetto da parte degli elettori della bozza di nuova Costituzione nel referendum svoltosi domenica. In un discorso pronunciato a reti unificate dal palazzo della Moneda, una volta appreso dell’ampio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 settembre 2022) Il governono affronta le ripercussioni del voto di domenica scorsa. Il presidenteno Gabriel Boric, infatti, ha annunciato cambiamenti nella composizione del suo governo, dopo il rigetto da parte degli elettori della bozza di nuovanel referendum svoltosi domenica. In un discorso pronunciato a reti unificate dal palazzo della Moneda, una volta appreso dell’ampio InsideOver.

