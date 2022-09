Pensioni anticipate: serve quota 41, in alternativa quota 42 per tutti senza paletti (Di martedì 6 settembre 2022) Un nostro lettore che si firma Kartesio, ci ha scritto un lungo commento che vogliamo condividere con voi e che tratta il tema della quota 41 e più in generale delle riforme Pensionistiche fatte negli ultimi anni. Come Kartesio, molti lavoratori vorrebbero uscire con quota 41, e sperano che questa forma di pensione anticipata possa arrivare già con la prossima legge elettorale. Kartesio si chiede: “E’ dal 2012 che la lega, i cinquestelle, Damiano del PD (solo damiano) promettono i 41 anni di contributi per avere una pensione. Le seguenti domande sorgono spontanee e premesso che il costo annuale previsto è di 4,5 miliardi l’anno, per la CGIL molto meno: con quali risorse economiche verrà finanziata l’eventuale quota 41 PER tutti?“ Ultime news su ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 6 settembre 2022) Un nostro lettore che si firma Kartesio, ci ha scritto un lungo commento che vogliamo condividere con voi e che tratta il tema della41 e più in generale delle riformestiche fatte negli ultimi anni. Come Kartesio, molti lavoratori vorrebbero uscire con41, e sperano che questa forma di pensione anticipata possa arrivare già con la prossima legge elettorale. Kartesio si chiede: “E’ dal 2012 che la lega, i cinquestelle, Damiano del PD (solo damiano) promettono i 41 anni di contributi per avere una pensione. Le seguenti domande sorgono spontanee e premesso che il costo annuale previsto è di 4,5 miliardi l’anno, per la CGIL molto meno: con quali risorse economiche verrà finanziata l’eventuale41 PER?“ Ultime news su ...

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - paol_antonucci : @1w3erd @lgiul81 @CorSte1975 @SimoneR10956858 @CarloCalenda Il salario minimo non è 'welfare inutile'. Il welfare i… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - sepe_leonardo : @Mezzorainpiu @matteosalvinimi Poverino,si è innervosito perché si è parlato poco di pensioni anticipate,immigrazio… - schtennis : @fenice_risorta @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT E' un costo indiretto (pensione) per lo Stato, cioè per chi paga le ta… -