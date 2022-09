Pd, ma quali progressisti? Dall'energia al lavoro: sono tornati sovietici (Di martedì 6 settembre 2022) Appena può Enrico Letta, segretario del Pd in cerca del consenso perduto, parla di lavoro, occupazione, scuola ed energia. Constatando l'inesorabile emorragia nei sondaggi, destinata a trovare conferme nelle urne, il leader dei dem prova ad attaccarsi ai temi storici della sinistra, dai quali aveva preso le distanze, come ammette lui stesso. «Negli anni scorsi abbiamo perso il rapporto col mondo del #lavoro», scrive su Twitter, «il @pdnetwork ha sottovalutato le trasformazioni, la precarietà, la protezione per le persone. Nel nostro programma è tornato al centro: meno tasse sul lavoro, lotta al lavoro nero, basta finti stage». Al di là dei proclami elettorali messi in fila da Letta colpisce, e non poco, quel ricorso al concetto di sottovalutazione, che la dice lunga sullo scollamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Appena può Enrico Letta, segretario del Pd in cerca del consenso perduto, parla di, occupazione, scuola ed. Constatando l'inesorabile emorragia nei sondaggi, destinata a trovare conferme nelle urne, il leader dei dem prova ad attaccarsi ai temi storici della sinistra, daiaveva preso le distanze, come ammette lui stesso. «Negli anni scorsi abbiamo perso il rapporto col mondo del #», scrive su Twitter, «il @pdnetwork ha sottovalutato le trasformazioni, la precarietà, la protezione per le persone. Nel nostro programma è tornato al centro: meno tasse sul, lotta alnero, basta finti stage». Al di là dei proclami elettorali messi in fila da Letta colpisce, e non poco, quel ricorso al concetto di sottovalutazione, che la dice lunga sullo scollamento ...

summo_t : RT @andreacantelmo8: #Letta: 'Non ho ancora capito per quali motivi #Conte abbia fatto cadere il governo. Quella scelta sta avendo consegue… - MichelaRoi : RT @andreacantelmo8: #Letta: 'Non ho ancora capito per quali motivi #Conte abbia fatto cadere il governo. Quella scelta sta avendo consegue… - andliuz : RT @andreacantelmo8: #Letta: 'Non ho ancora capito per quali motivi #Conte abbia fatto cadere il governo. Quella scelta sta avendo consegue… - LPincia : RT @andreacantelmo8: #Letta: 'Non ho ancora capito per quali motivi #Conte abbia fatto cadere il governo. Quella scelta sta avendo consegue… - andreacantelmo8 : #Letta: 'Non ho ancora capito per quali motivi #Conte abbia fatto cadere il governo. Quella scelta sta avendo conse… -