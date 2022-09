Paura Real Madrid: Benzema esce per infortunio al ginocchio (Di martedì 6 settembre 2022) Dura solo mezzora la partita di Benzema, che lascia il campo ad Hazard. In casa Real Madrid si teme per il ginocchio destro del francese Il Real Madrid trattiene il respiro per Benzema. Dura appena mezzora la sua partita contro il Celtic. L’attaccante francese ha dovuto infatti lasciare il campo ad Hazard per un infortunio al ginocchio destro. Si attende l’esito delle prime analisi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Dura solo mezzora la partita di, che lascia il campo ad Hazard. In casasi teme per ildestro del francese Iltrattiene il respiro per. Dura appena mezzora la sua partita contro il Celtic. L’attaccante francese ha dovuto infatti lasciare il campo ad Hazard per unaldestro. Si attende l’esito delle prime analisi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

