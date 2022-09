Partita del cuore, da Morandi e Ruggeri a Totti: il dg Gian Luca Pecchina schiera i pezzi da 90. 'A Monza sarà una festa' (Di martedì 6 settembre 2022) Mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15 all'U - Power Stadium di Monza in diretta su Rai 2 in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, la Nazionale Cantanti scenderà in campo contro il ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022) Mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15 all'U - Power Stadium diin diretta su Rai 2 in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, la Nazionale Cantanti scenderà in campo contro il ...

pdnetwork : In #Sicilia la partita è aperta. Per @you_trend @CaterinaChinnic può vincere nonostante il voltafaccia 5 Stelle. S… - juventusfc : ??Allegri: «Bisogna fare una partita di squadra quando non abbiamo la palla. Passerà tutto dalla gestione del pallon… - DAZN_IT : Maignan protagonista assoluto del derby di Milano ?? ??? La sua partita da dove non l'avete vista: Bordocam… - vivodicrush : ma chi me lo fa fare di seguire questo circo di partita, vado a seguire la diretta del red carpet che è meglio - diavolista : @markorgull Nemmeno iniziata partita del Milan e già bloccato 2 volte....cominciamo bene -