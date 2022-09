Partita del Cuore 2022: arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi, in campo Rocchi, Bassetti e Bagnaia (Di martedì 6 settembre 2022) Domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15 torna La Partita del Cuore, il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà. Tra i nomi confermati spiccano quelli di Pecco Bagnaia, reduce da quattro vittorie consecutive nella MotoGP, primo pilota Ducati a riuscire nell’impresa, Felipe Massa, Vincent Candela, Rhove, Riki, Maurizio Ganz, Gianluca Rocchi e Matteo Bassetti, presenti all’U-Power Stadium di Monza (ex Brianteo). L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Daniele Adani. A condurre la serata ci sarà Simona Ventura, volto di punta di Rai 2, e a bordocampo saranno presenti anche Gianni Bugno e Antonio Cabrini. La ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15 torna Ladel, il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà. Tra i nomi confermati spiccano quelli di Pecco, reduce da quattro vittorie consecutive nella MotoGP, primo pilota Ducati a riuscire nell’impresa, Felipe Massa, Vincent Candela, Rhove, Riki, Maurizio Ganz, Gianlucae Matteo, presenti all’U-Power Stadium di Monza (ex Brianteo). L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Daniele Adani. A condurre la serata ci sarà Simona Ventura, volto di punta di Rai 2, e a bordosaranno presenti anche Gianni Bugno e Antonio Cabrini. La ...

