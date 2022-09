Pamela Prati torna ufficialmente al GFVip | “Cerco il vero amore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 settembre 2022) Dopo l’ultima esperienza che l’ha vista uscire dalla porta rossa a bordo di un taxi (più o meno), e soprattutto dopo aver fatto sognare i palinsesti del 2019 con la tanto travagliata quanto inesistente storia d’con Mark Caltagirone, con un’intervista esclusiva su Chiannuncia la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 19 settembre su Canale 5. Sarebbe bello vedere una storia d’fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se trovassi l’farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo. Voglio un uomo con la “U” maiuscola perché si stanno estinguendo: nascono tanti maschi ma pochi diventano uomini. E io da 4-5 anni non provo l’emozione di innamorarmi....