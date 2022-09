Pallanuoto, Italia-Croazia in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Europei maschili 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Croazia, partita valevole come semifinale degli Europei femminili 2022 di Pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna, vicecampione del mondo in carica e vincitore dell’ultima World League, prosegue l’avventura continentale e mette nel mirino la finalissima. Sarà però tutt’altro che semplice superare i padroni di casa della Croazia, giunti quarti ai Mondiali di Budapest pochi mesi fa e reduci dalla vittoria contro la Georgia. Chi si aggiudicherà la vittoria e dunque l’accesso nella finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 8 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL CALENDARIO DEL SETTEBELLO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole comedeglifemminilidi. Il Settebello di Sandro Campagna, vicecampione del mondo in carica e vincitore dell’ultima World League, prosegue l’avventura continentale e mette nel mirino la finalissima. Sarà però tutt’altro che semplice superare i padroni di casa della, giunti quarti ai Mondiali di Budapest pochi mesi fa e reduci dalla vittoria contro la Georgia. Chi si aggiudicherà la vittoria e dunque l’accesso nella finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 8 settembre a Spalato, in. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL CALENDARIO DEL SETTEBELLO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

