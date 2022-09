Pallanuoto, Europei maschili Spalato 2022: risultati e classifiche (Di martedì 6 settembre 2022) Tutti i risultati e le classifiche degli Europei di Spalato 2022 di Pallanuoto maschile, in programma dal 29 agosto al 10 settembre. Prosegue la lunga estate del Settebello, che dopo aver trionfato in World League e aver conquistato l’argento ai Mondiali di Budapest vuole continuare a sognare, rincorrendo un oro continentale che manca da 27 anni e in generale per riscattare le ultime negative partecipazioni al torneo (un quarto e due sesti posti nelle ultime tre edizioni). Ecco quindi tutte le classifiche dai gironi alla finale e i risultati delle partite. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV Pallanuoto, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 FASE A GIRONI GRUPPO A Italia 3V,0P Montenegro 2V,1P Georgia 1V,2P Slovacchia ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Tutti ie ledeglididimaschile, in programma dal 29 agosto al 10 settembre. Prosegue la lunga estate del Settebello, che dopo aver trionfato in World League e aver conquistato l’argento ai Mondiali di Budapest vuole continuare a sognare, rincorrendo un oro continentale che manca da 27 anni e in generale per riscattare le ultime negative partecipazioni al torneo (un quarto e due sesti posti nelle ultime tre edizioni). Ecco quindi tutte ledai gironi alla finale e idelle partite. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 FASE A GIRONI GRUPPO A Italia 3V,0P Montenegro 2V,1P Georgia 1V,2P Slovacchia ...

SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Europei, Italia in semifinale Nei quarti Francia battuta 16-8 #SkySport #Pallanuoto - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA! ?? Il Settebello vince la gara d'esordio degli Europei battendo la Slovacchia per 21-9! ???????????… - Eurosport_IT : SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ???????… - Mvukiye_adrian : RT @SkySport: ULTIM'ORA PALLANUOTO Europei, Italia in semifinale Nei quarti Francia battuta 16-8 #SkySport #Pallanuoto - SportRepubblica : Pallanuoto, Europei: Settebello in semifinale, battuta la Francia 16-8 -