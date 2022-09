Pallanuoto | Europei 2022 | il Settebello sfida la Francia nei quarti di finale

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) Si entra nella fase calda, quella dove non si può più sbagliare. Fino ad ora ilè stato perfetto: quattro partite e quattro vittorie per gli azzurri aglidiin quel di Spalato. In terra croata scatta l’eliminazione diretta: oggi idie la banda di Sandro Campagna se la vedrà con la. Vincere il Girone A, quello che includeva anche il Montenegro, è stato fondamentale per la Nazionale italiana: è arrivato infatti il pass diretto per ie, soprattutto, uno spot di tabellone che includeva un’avversaria sulla carta non devastante. In più negli ottavi è arrivata la sorpresa con il successo dei transalpini contro i campioni olimpici della Serbia (privi di diverse stelle decisive a Tokyo l’anno scorso). Match, dunque, ...