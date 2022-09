Pagnoncelli: solo 22% italiani segue campagna elettorale (Di martedì 6 settembre 2022) "Dalla crisi di governo ad oggi la stragrande maggioranza degli italiani non ha mostrato grande interesse per il pur ricchissimo dibattito politico, fatto di tentativi di alleanze, veti incrociati, proclami altisonanti e promesse d'antan". Lo scrive in un articolo su InPiù Nando Pagnoncelli, secondo il quale "a fine agosto solo il 22% dichiarava di aver seguito con molta attenzione l'attualità politica". "Lo scarso interesse - sottolinea il sondaggista - si spiega solo in parte con l'inedita campagna elettorale agostana: già nel 2018, infatti, un elettore su quattro decise che cosa votare negli ultimi sette giorni, ricorrendo ad un voto last minute. Piuttosto, tra i cittadini sono largamente diffusi il disincanto e lo scetticismo che rappresentano la risultante di aspetti di breve, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 settembre 2022) "Dalla crisi di governo ad oggi la stragrande maggioranza deglinon ha mostrato grande interesse per il pur ricchissimo dibattito politico, fatto di tentativi di alleanze, veti incrociati, proclami altisonanti e promesse d'antan". Lo scrive in un articolo su InPiù Nando, secondo il quale "a fine agostoil 22% dichiarava di aver seguito con molta attenzione l'attualità politica". "Lo scarso interesse - sottolinea il sondaggista - si spiegain parte con l'ineditaagostana: già nel 2018, infatti, un elettore su quattro decise che cosa votare negli ultimi sette giorni, ricorrendo ad un voto last minute. Piuttosto, tra i cittadini sono largamente diffusi il disincanto e lo scetticismo che rappresentano la risultante di aspetti di breve, ...

MarianIan5 : RT @Europeo91785337: @GenCar5 @EnricoLetta No niente ha solo visto i sondaggi di #Pagnoncelli e disperato perché #Conte gli sta portando v… - TeresaUma : RT @Europeo91785337: @GenCar5 @EnricoLetta No niente ha solo visto i sondaggi di #Pagnoncelli e disperato perché #Conte gli sta portando v… - Balu875651831 : RT @Europeo91785337: @GenCar5 @EnricoLetta No niente ha solo visto i sondaggi di #Pagnoncelli e disperato perché #Conte gli sta portando v… - antobon2 : RT @Europeo91785337: @GenCar5 @EnricoLetta No niente ha solo visto i sondaggi di #Pagnoncelli e disperato perché #Conte gli sta portando v… - anna_giu1 : RT @Europeo91785337: @GenCar5 @EnricoLetta No niente ha solo visto i sondaggi di #Pagnoncelli e disperato perché #Conte gli sta portando v… -