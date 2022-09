Pagelle Salisburgo Milan | guizzo Saelemaekers | Origi spreca VOTI

(Di martedì 6 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la prima giornata della Champions League 2022-23. TOP:FLOP: Kalulu,: Kohn 6.5; Dedic 6.5, Solet 6 (42? Bernardo 6.5), Wober 6.5, Ulmer 6; Capaldo 6, Seiwald 6.5, Kjaergaard 6; Kameri 6.5 (65? Gourna-Douath 6); Fernando 6.5 (65? Sesko 6), Okafor 7.5 (93? Adamu sv) All. Jaissle 6.5(4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6 (57? Dest 6), Kalulu 5.5, Tomori 6, Hernandez 6.5; Tonali 6, Bennacer 6 (57? Pobega 6); ...

serieB123 : Pagelle Salisburgo-Milan: Saelemaekers puntuale, Giroud si spegne e De Ketelaere fatica - Tonaliano_ : Pagelle Tonalianiche oggettive competenti Salisburgo-Milan: Maignan 6 Calabria 0 Kalulu 6- Tomori 6.5 Theo 9 Tonal… - notizie_milan : Salisburgo-Milan, le pagelle della partita - zazoomblog : Salisburgo-Milan le pagelle di CM: De Ketelare sottotono errore grave di Kalulu. Buona la prima di Dest -… - RepMilan : Le pagelle di Salisburgo-Milan: Okafor svelto e perfido, Tomori nervoso -

Calcio News 24

- Milan, lee il tabellino della partita di Champions League tra la squadra austriaca e quella di Stefano Pioli. Il Milan, dopo la grandissima vittoria nel derby contro l'Inter (con ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata della Champions League 2022 - 23:Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la prima giornata della Champions League 2022 - 23. TOP: Saelemaekers FLOP: Kalulu VOTI Al termine del ... Pagelle Salisburgo Milan: TOP e FLOP del match - VOTI Bene Saelemaekers e Tonali. Maignan e Kalulu colpevoli sul gol subito. Queste le pagelle di Salisburgo-Milan prima partita del girone E di Champions League. Maignan 5.5: coresponsabile con Kalulu del ...Per Pioli due passi indietro rispetto al derby, ma alla fine è un pareggio non da buttare: qua è sempre dura per tutti e l’impressione è che sarà così anche quest’anno.