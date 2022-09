Pagelle Psg-Juventus 2-1 | voti e tabellino Champions League 2022 2023

(Di martedì 6 settembre 2022) Ledi Psg-2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la prima giornata dei gironi di. Troppo Mbappe per i bianconeri a Parigi, una doppietta del fuoriclasse francese indirizza la partita nel primo tempo e nella ripresa non basta il gol di McKennie su errore di Donarumma. Di seguito ecco ledella partita di stasera al Parco dei Principi. PARIS SAINT GERMAIN (3-4-3): Donnarumma 5.5; Kimpembe 6, Marquinhos 6.5, Sergio Ramos 5.5; Hakimi 6.5 (38? st Mukiele sv), Vitinha 6 (38? st Danilo sv), Verratti 6.5 (42? st Renato Sanches sv), Nuno Mendes 6; Neymar 6.5, Mbappe 7.5, Messi 6 (39? st Soler sv). In panchina: Navas, Rico, Fabian Ruiz, Bernat, Sarabia, Ekitike. ...

