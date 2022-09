Pagelle Italia-Romania 2-0, voti e tabellino qualificazioni Mondiali femminili 2023 (Di martedì 6 settembre 2022) Le Pagelle di Italia-Romania, con i voti e il tabellino della sfida valida come ultima giornata delle qualificazioni dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Missione compiuta per le azzurre, che pagano la tensione di avere un solo risultato a disposizione ma ne escono vittoriose per 2-0 con i gol di Giacinti e Boattin. Servirà riflettere su una prestazione di certo non brillante, ma prima spazio ai festeggiamenti per avere centrato un obiettivo non banale. CRONACA Pagelle Italia-Romania Italia (4-3-3): Giuliani sv; Bartoli 6, Filangeri 5.5, Lenzini 6 (46? Di Guglielmo 6), Boattin 7; Greggi 6.5 (66? Rosucci 6), Giugliano 6, Caruso 6 (73? Galli sv); Bonfantini 6 (46? Glionna 5.5), ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Ledi, con ie ildella sfida valida come ultima giornata delledeidi calcio femminile. Missione compiuta per le azzurre, che pagano la tensione di avere un solo risultato a disposizione ma ne escono vittoriose per 2-0 con i gol di Giacinti e Boattin. Servirà riflettere su una prestazione di certo non brillante, ma prima spazio ai festeggiamenti per avere centrato un obiettivo non banale. CRONACA(4-3-3): Giuliani sv; Bartoli 6, Filangeri 5.5, Lenzini 6 (46? Di Guglielmo 6), Boattin 7; Greggi 6.5 (66? Rosucci 6), Giugliano 6, Caruso 6 (73? Galli sv); Bonfantini 6 (46? Glionna 5.5), ...

