Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 7 Settembre 2022 | Acquario nervoso

(Di martedì 6 settembre 2022) L’diFox per oggi,Ariete Lunedì e martedì sono state giornate che hanno portato piccoli ritardi, tuttavia il periodo resta di grande impegno per il segno. Possono esserci maggiori preoccupazioni economiche per la famiglia, per i figli o anche per spese personali. E’ normale adesso desiderare di vivere con meno complicazioni attorno. Giove nel segno quindi ci saranno buone risorse in vista. Toro Se c’è qualcuno che non capisce i vostri sentimenti o che ultimamente ha cercato di mettervi i bastoni tra le ruote non dategli troppo peso perchée giovedì sono giornate in cui potreste ritrovarvi improvvisamente ad affrontare situazioni poco chiare, fastidiose. Non date spazio a persone che vogliono mettere alla prova la vostra capacità di ...