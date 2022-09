Oroscopo di Paolo Fox del 7 settembre 20222: Venere cambia posto nel Cielo, ecco i segni favoriti in amore (Di martedì 6 settembre 2022) ecco cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 7 settembre: nella giornata di questo giovedì si prevede un cambio di posto per Venere, che dopo il passaggio in Gemelli va ora ad allietare altri segni zodiacali. ArietePer voi nati sotto questo segno, in questo giorno vi sentirete particolarmente sensuali, tanto da riuscire a farvi notare anche da persone che considerate al di fuori della vostra portata. ToroNella giornata di oggi sarete in particolare sintonia con il vostro partner. Anche se potrebbero presentarsi delle situazioni difficili a lavoro, grazie alla vostra caparbietà riuscirete a superarli brillantemente. GemelliVenere ha lasciato il vostro segno, ma voi siete ancora al centro della scena. Siete sempre impeccabili e il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 settembre 2022)cosa dicono le stelle secondoFox per la giornata di mercoledì 7: nella giornata di questo giovedì si prevede un cambio diper, che dopo il passaggio in Gemelli va ora ad allietare altrizodiacali. ArietePer voi nati sotto questo segno, in questo giorno vi sentirete particolarmente sensuali, tanto da riuscire a farvi notare anche da persone che considerate al di fuori della vostra portata. ToroNella giornata di oggi sarete in particolare sintonia con il vostro partner. Anche se potrebbero presentarsi delle situazioni difficili a lavoro, grazie alla vostra caparbietà riuscirete a superarli brillantemente. Gemelliha lasciato il vostro segno, ma voi siete ancora al centro della scena. Siete sempre impeccabili e il ...

