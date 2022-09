(Di martedì 6 settembre 2022) Si sa, effettuare acquistiha la propria dose di rischio: abiti troppo stretti, troppo larghi, non conformi alle foto, danneggiati ma quello che è successo ad una giornalista statunitense va oltre ogni aspettativa. Davvero una disgustosa sorpresa quella che la donna ha trovato nel momento in cui ha aperto il pacco. Leggi anche: Come navigare e fare acquistiin completa sicurezza Compra deima…sonodiAveva ordinato— su un noto sito di abbigliamento del quale era un’abituale cliente — dei pantaloncini per suo figlio 21enne ma una volta aperto il pacco l’odore che ne fuoriusciva era tutt’altro che piacevole. Le ipotesi sulla natura del cattivo odore sono poi state, purtroppo, confermate dal colore, inequivocabile, ...

CorriereCitta : Ordinano pantaloni online e arrivano sporchi di cacca: ‘Siamo disgustati’ -

Eurosport IT

È ancora vestito con la giacca di blue jeans edi fustagno: sino a ieri era ingegnere ... Cessato l'allarme, gli ufficialiai volontari di riunirsi in gruppi di dieci. Roman alza la ...È ancora vestito con la giacca di blue jeans edi fustagno: sino a ieri era ingegnere ... Cessato l'allarme, gli ufficialiai volontari di riunirsi in gruppi di dieci. Roman alza la ... Lite con Spalletti in Fiorentina-Napoli: questura di Firenze ordina Daspo di due anni ai due tifosi viola protagonisti I leggings snellenti sono l'ideale per allenarsi a casa proprio per i tanti benefici e vantaggi che apportano al fisico migliorando la silhouette.Vestita con un corpetto dalla scollatura audace, un mantello e pantaloni a vita bassa tutto in pizzo rosso, con i lunghi capelli scuri intrecciati, nella clip del singolo Arisa si trasforma in una sor ...