Ora legale tutto l’anno: ecco la soluzione per contrastare la crisi energetica (Di martedì 6 settembre 2022) Alcuni Comuni stanno cercando dei modi per risolvere il problema dei rincari energetici, e così è nata la proposta sull’ora legale che potrebbe aiutare a risolvere un problema. Ora legale-web sourceSecondo quanto scritto nel piano Cingolani, applicato dal governo uscente, la crisi energetica conseguita alla rinuncia al gas russo, deve essere arginata riducendo i consumi, e questo tema interessa particolarmente i Comuni. ecco su cosa bisognerà risparmiare Nel piano, soprattutto per i Comuni, è incluso il risparmio su riscaldamento e illuminazioni, oltre che delle attività commerciali. E qui si giunge alla proposta sull’ora legale, legata, per l’appunto, al contrasto al caro energia. Ora legale: la proposta Da quanto si apprende, tra le ... Leggi su topicnews (Di martedì 6 settembre 2022) Alcuni Comuni stanno cercando dei modi per risolvere il problema dei rincari energetici, e così è nata la proposta sull’orache potrebbe aiutare a risolvere un problema. Ora-web sourceSecondo quanto scritto nel piano Cingolani, applicato dal governo uscente, laconseguita alla rinuncia al gas russo, deve essere arginata riducendo i consumi, e questo tema interessa particolarmente i Comuni.su cosa bisognerà risparmiare Nel piano, sopratper i Comuni, è incluso il risparmio su riscaldamento e illuminazioni, oltre che delle attività commerciali. E qui si giunge alla proposta sull’ora, legata, per l’appunto, al contrasto al caro energia. Ora: la proposta Da quanto si apprende, tra le ...

Agenzia_Ansa : Con la crisi energetica, alla luce del nuovo stop del Nord Stream, in Italia si fa largo l'ipotesi di prorogare l'o… - fattoquotidiano : Ora legale tutto l’anno, la proposta per ridurre i consumi di energia, risparmiare 500 milioni e tagliare le emissi… - GiovaQuez : La cosa più banale da cui iniziare non sarebbe intanto quella di mantenere l’ora legale? Capisco che per Rizzo sia… - Eleagnus1 : RT @aboubakar_soum: La nostra proposta politica vuole creare benessere materiale e immateriale ed è incentrata sul lavoro con salario minim… - AisfFegato : Salute ed ora legale: -