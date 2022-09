Ora legale 2022: la crisi energetica fermerà le lancette dei nostri orologi? (Di martedì 6 settembre 2022) crisi energetica e cambio ora legale 2022 – Il passaggio all’inverno 2022 è stato revocato? A causa della crisi energetica, l’ora legale ci accompagnerà per sempre? Se la situazione del caro energia dovesse peggiorare nelle prossime settimane, potrebbe rimanere per sempre l’ora legale. Il risparmio previsto dall’abbandono del cambio dell’ora rende uno scenario del genere sempre più possibile. L’abbandono del cambio orario e dell’ormai consueto passaggio ora legale/ora solare, con lo spostamento delle lancette del nostro orologio in avanti o indietro, servirebbe infatti a contrastare il caro-energia e trovare un modo per aiutare famiglie e imprese a risparmiare sulle bollette di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022)e cambio ora– Il passaggio all’invernoè stato revocato? A causa della, l’oraci accompagnerà per sempre? Se la situazione del caro energia dovesse peggiorare nelle prossime settimane, potrebbe rimanere per sempre l’ora. Il risparmio previsto dall’abbandono del cambio dell’ora rende uno scenario del genere sempre più possibile. L’abbandono del cambio orario e dell’ormai consueto passaggio ora/ora solare, con lo spostamento delledel nostroo in avanti o indietro, servirebbe infatti a contrastare il caro-energia e trovare un modo per aiutare famiglie e imprese a risparmiare sulle bollette di ...

