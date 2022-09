Operazione anti ‘ndrangheta: tra i fermati un pugliese che partecipò all’Isola dei famosi Misura cautelare per Franco Terlizzi accusato di essere prestanome del figlio di un boss (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo l’accusa è un prestanome di Davide Flachi, figlio del boss della Comasina della ‘ndrangheta Pepè morto alcuni mesi fa. Franco Terlizzi, sessantenne di Bitonto, personal trainer di molti vip e pr di una nota discoteca di Milano, ex pugile (pesi massimi leggeri) è stato fermato oggi dalla Guardia di finanza in un’Operazione della direzione distrettuale antimafia di Milano. Tredici misure cautelari complessivamente. Il pr di origine pugliese, fra l’altro, fu tra i protagonisti quattro anni fa, al programma L’isola dei famosi. L'articolo Operazione anti ‘ndrangheta: tra i fermati un pugliese che partecipò ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo l’accusa è undi Davide Flachi,deldella Comasina dellaPepè morto alcuni mesi fa., sessantenne di Bitonto, personal trainer di molti vip e pr di una nota discoteca di Milano, ex pugile (pesi massimi leggeri) è stato fermato oggi dalla Guardia di finanza in un’della direzione distrettualemafia di Milano. Tredici misure cautelari complessivamente. Il pr di origine, fra l’altro, fu tra i protagonisti quattro anni fa, al programma L’isola dei. L'articolo: tra iunche...

SalvatoreTasco1 : -Manovra anti evasione fiscale: imposto il POS ai piccoli commercianti. Nessuno dice che li hanno costretti a paga… - NoiNotizie : Operazione anti ‘ndrangheta: tra i fermati un pugliese che partecipò all’Isola dei famosi. Misura cautelare per Fra… - LorenzoPinto03 : @CarloCalenda Incidentalmente, mio padre redasse e firmò per 10 anni tra gli '80 e i '90 i bilanci dell'Alumix di P… - Giornaleditalia : #aposndranghetalombardia ‘Ndrangheta in Lombardia, 13 arresti: arrestato anche Franco Terlizzi (ex Isola dei famosi) - infotemporeale : Formia / Operazione anti-droga nella traversa Lucciola: arrivano due condanne ed un’assoluzione -