'Occhi grandi grandi', il nuovo singolo di Francesca Michielin: la sua canzone d'amore dal gusto rock (Di martedì 6 settembre 2022) Francesca Michielin segna un'inedita tappa che ci condurrà al suo nuovo progetto discografico con il singolo ' Occhi grandi grandi ' in arrivo venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022)segna un'inedita tappa che ci condurrà al suoprogetto discografico con il' in arrivo venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in ...

PakiRispoli : RT @BassoFabrizio: Venerdì esce #OcchiGrandiGrandi nuovo singolo di @francescacheeks! Poi c'è il podcast #Maschiacci, debutta come conduttr… - Manu61318556 : RT @BassoFabrizio: Venerdì esce #OcchiGrandiGrandi nuovo singolo di @francescacheeks! Poi c'è il podcast #Maschiacci, debutta come conduttr… - marcovolpicell : RT @PasqualeTotaro: Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane;era pallida come se avesse… - PEACHYWORLD_ : RT @BassoFabrizio: Venerdì esce #OcchiGrandiGrandi nuovo singolo di @francescacheeks! Poi c'è il podcast #Maschiacci, debutta come conduttr… - MaraBussani : RT @PasqualeTotaro: Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane;era pallida come se avesse… -