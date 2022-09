(Di martedì 6 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –presenta la quarta generazione di X-, che con oltre 20 anni di storia e 7 milioni di unità vendute nel mondo è uno dei veicoli più popolari della Casa giapponese.X-è il quinto modello elettrificato lanciato danel 2022, uno degli anni più importanti di sempre che segna una forte accelerazione verso la visionedi mobilità sostenibile.La gamma di crossover elettrificati, la più nuova e completa nel panorama automobilistico italiano, ha uncarattere premium, con elementi tipici del DNA giapponese. Design, contenuti tecnologici, qualità costruttive e qualità dei materiali sono pensati per un cliente più esigente in termini di stile, prestazioni, piacere di guida, sicurezza e comfort.Gli ...

Italpress : Nuovo Nissan X-Trail debutta in Europa - wadakashiho : RT @Nissanitalia: Nuovo #Nissan #XTrail #ePOWER, il Family SUV 7 posti con tecnologia #e4ORCE #4WD. È il momento di provare l'avventura in… - WINDVONDERVENUS : RT @Nissanitalia: Nuovo #Nissan #XTrail #ePOWER, il Family SUV 7 posti con tecnologia #e4ORCE #4WD. È il momento di provare l'avventura in… - Nissanitalia : Nuovo #Nissan #XTrail #ePOWER, il Family SUV 7 posti con tecnologia #e4ORCE #4WD. È il momento di provare l'avventu… - EstebBeltramino : Nuovo Nissan X-Trail: il crossover XXL diventa ammiraglia #motori -

...RICCO E MODERNO - All'interno della nuovaX - Trail si nota un deciso passo in avanti rispetto alla precedente generazione, soprattutto in termini di materiali e finiture. Spicca il...Esternamente X - Trail si caratterizza dagli elementi tipici del design: tetto flottante, griglia V - Motion e dal frontale impreziosito da gruppi ottici che seguono la linea del cofano. I ...ROMA (ITALPRESS) – Nissan presenta la quarta generazione di X-Trail, che con oltre 20 anni di storia e 7 milioni di unità vendute nel mondo è uno dei veicoli più popolari della Casa giapponese. Nuovo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...