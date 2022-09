zazoomblog : Nuovo Nissan X-Trail debutta in Europa - #Nuovo #Nissan #X-Trail #debutta - Italpress : Nuovo Nissan X-Trail debutta in Europa - wadakashiho : RT @Nissanitalia: Nuovo #Nissan #XTrail #ePOWER, il Family SUV 7 posti con tecnologia #e4ORCE #4WD. È il momento di provare l'avventura in… - WINDVONDERVENUS : RT @Nissanitalia: Nuovo #Nissan #XTrail #ePOWER, il Family SUV 7 posti con tecnologia #e4ORCE #4WD. È il momento di provare l'avventura in… - Nissanitalia : Nuovo #Nissan #XTrail #ePOWER, il Family SUV 7 posti con tecnologia #e4ORCE #4WD. È il momento di provare l'avventu… -

X - Trail è disponibile in 4 allestimenti, con prezzi a partire da 38.080 euro e può essere ordinato presso le concessionarie della rete. - foto ufficio stampa- . sat/com ......RICCO E MODERNO - All'interno della nuovaX - Trail si nota un deciso passo in avanti rispetto alla precedente generazione, soprattutto in termini di materiali e finiture. Spicca il...ROMA (ITALPRESS) - Nissan presenta la quarta generazione di X-Trail, che con oltre 20 anni di storia e 7 milioni di unità vendute nel mondo è uno dei vei ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...