Nuovo ciclo di proiezioni al Museo FRaC per la rassegna Visionnaire22 e concerto di Simona Boo (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBaronissi (Sa) – Dopo la masterclass con il M° Aurelio Canonici dedicata alle musiche di Ennio Morricone, le proiezioni del docu-film ENNIO del regista Giuseppe Tornatore, “DeAndrè #DeAndrè Storia di un impiegato” della regista Roberta Lena e “La Nuova Scuola Genovese” di Yvan Dellacasa e Paolo Fossati riprende Visionnaire22, la rassegna dell’audiovisivo nata dalla sinergia tra il Museo FRaC-Baronissi (Fondo Regionale d’Arte Contemporanea) diretto da Massimo Bignardi, e l’associazione Tutti Suonati, con il patrocinio e il contributo del Comune di Baronissi. La direzione artistica è di Andrea Avagliano, la consulenza cinematografica di Massimiliano Palmese. Anche i prossimi due appuntamenti sono focus con proiezioni e talk dedicati al meraviglioso mondo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBaronissi (Sa) – Dopo la masterclass con il M° Aurelio Canonici dedicata alle musiche di Ennio Morricone, ledel docu-film ENNIO del regista Giuseppe Tornatore, “DeAndrè #DeAndrè Storia di un impiegato” della regista Roberta Lena e “La Nuova Scuola Genovese” di Yvan Dellacasa e Paolo Fossati riprende, ladell’audiovisivo nata dalla sinergia tra il-Baronissi (Fondo Regionale d’Arte Contemporanea) diretto da Massimo Bignardi, e l’associazione Tutti Suonati, con il patrocinio e il contributo del Comune di Baronissi. La direzione artistica è di Andrea Avagliano, la consulenza cinematografica di Massimiliano Palmese. Anche i prossimi due appuntamenti sono focus cone talk dedicati al meraviglioso mondo ...

DbmssT : Nuovo ciclo 2022-23 per le scuole Il DBMSS ha organizzato una serie di webinar BiotecXfuture rivolti a studentesse… - confindustriabb : Si svolgerà il 13 settembre alle ore 15 il nuovo #seminario del ciclo organizzato dalla Sezione Trasporti e Logisti… - radioitaliacina : La #Cina ha annunciato lunedì un taglio del coefficiente di riserva di valuta estera per le #banche nell'ambito del… - betmarco : RT @dSEA_Unipd: ??Webinar 'Internet delle cose (IoT): il prodotto come servizio', 21 sett, ore 15.30 ??Nuovo appuntamento online del ciclo di… - dSEA_Unipd : ??Webinar 'Internet delle cose (IoT): il prodotto come servizio', 21 sett, ore 15.30 ??Nuovo appuntamento online del… -