Nuovi medici, a rilento il reclutamento dei 176 specializzandi (Di martedì 6 settembre 2022) La situzione. Tanti i bergamaschi (1.800 invece in Lombardia) in attesa da luglio della ripartizione dei posti che è stata pubblicata solo lunedì sera. Il ritardo del reclutamento degli specializzandi in Italia coinvolge 16mila figure. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 settembre 2022) La situzione. Tanti i bergamaschi (1.800 invece in Lombardia) in attesa da luglio della ripartizione dei posti che è stata pubblicata solo lunedì sera. Il ritardo deldegliin Italia coinvolge 16mila figure.

massimo_tw : RT @ProfMBassetti: È appena iniziato il test per l’ingresso a #Medicina. Speriamo sia l’ultimo anno del #numerochiuso con questo sistema a… - ponzanni : RT @webecodibergamo: In ritardo. - FilippoHalb : RT @ProfMBassetti: È appena iniziato il test per l’ingresso a #Medicina. Speriamo sia l’ultimo anno del #numerochiuso con questo sistema a… - Nico28381186 : RT @ProfMBassetti: È appena iniziato il test per l’ingresso a #Medicina. Speriamo sia l’ultimo anno del #numerochiuso con questo sistema a… - MariaPiaRagosa : RT @ProfMBassetti: È appena iniziato il test per l’ingresso a #Medicina. Speriamo sia l’ultimo anno del #numerochiuso con questo sistema a… -