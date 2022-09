Novità outfit antiage e acconciature autunno 2022, l'abito lungo di Michelle Hunziker e lo chignon (Di martedì 6 settembre 2022) Michelle Hunziker è sempre amata da tutti per la sua allegria, ma è anche la giusta ispirazione per quanto riguarda l'outfit e l'hairstyle da sfoggiare nei prossimi mesi. Ad esempio, ultimamente ha indossato un abito lungo che risulta essere molto glamour. Inoltre è sempre di tendenza anche il suo meraviglioso bob, con il quale ha realizzato uno chignon davvero irresistibile. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione per il prossimo autunno 2022. Queste sono perfette per avere uno stile molto più giovanile e quindi possono essere scelte dalle donne di tutte le età. Novità outfit antiage autunno 2022 L'abito indossato dalla bella ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 settembre 2022)è sempre amata da tutti per la sua allegria, ma è anche la giusta ispirazione per quanto riguarda l'e l'hairstyle da sfoggiare nei prossimi mesi. Ad esempio, ultimamente ha indossato unche risulta essere molto glamour. Inoltre è sempre di tendenza anche il suo meraviglioso bob, con il quale ha realizzato unodavvero irresistibile. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione per il prossimo. Queste sono perfette per avere uno stile molto più giovanile e quindi possono essere scelte dalle donne di tutte le età.L'indossato dalla bella ...

