Non sarà bella, ma è senza dubbio storica: l’Atalanta vince ancora e vola in testa (Di martedì 6 settembre 2022) l’Atalanta mette a segno la terza vittoria esterna, il terzo successo consecutivo e si può godere il primato in classifica. Lo assapora la Dea per la prima volta in Serie A dopo cinque giornate, ma anche Gianpiero Gasperini per la prima volta in carriera. La squadra nerazzurra, ancora molto sperimentale soprattutto in fase offensiva, non approccia al meglio alla sfida confermando la fatica e la poca fluidità mostrata nella gran parte dei primi tempi in questa primissima parte di stagione. La prima frazione all’ex stadio Brianteo ha ricordato molto quella altrettanto rivedibile giocata al Bentegodi solamente otto giorni fa. Il Monza parte invece con convinzione e costruisce nei primi dieci minuti almeno tre grosse occasioni con Caprari, Sensi e Dany Mota con la Dea che colleziona errori su errori in fase di impostazione faticando a imbastire una ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 settembre 2022)mette a segno la terza vittoria esterna, il terzo successo consecutivo e si può godere il primato in classifica. Lo assapora la Dea per la prima volta in Serie A dopo cinque giornate, ma anche Gianpiero Gasperini per la prima volta in carriera. La squadra nerazzurra,molto sperimentale soprattutto in fase offensiva, non approccia al meglio alla sfida confermando la fatica e la poca fluidità mostrata nella gran parte dei primi tempi in questa primissima parte di stagione. La prima frazione all’ex stadio Brianteo ha ricordato molto quella altrettanto rivedibile giocata al Bentegodi solamente otto giorni fa. Il Monza parte invece con convinzione e costruisce nei primi dieci minuti almeno tre grosse occasioni con Caprari, Sensi e Dany Mota con la Dea che colleziona errori su errori in fase di impostazione faticando a imbastire una ...

francescacheeks : da oggi in poi il detto sarà 'chi ha il pane non ha il muretto box' #DutchGrandPrix - Piu_Europa : Cara Italia, resta libera... Emma ha un messaggio per te, per tutte le italiane e gli italiani. Perché quello del 2… - emmabonino : Queste sono elezioni importanti, decidono o di qua o di là. La futura Italia sarà quella di Orban e Putin o sarà ne… - ManuelaFioren : RT @LilianaArmato: Molti non hanno capito: la destra italiana, Meloni, Salvini e Berlusconi, è manovrata da questo criminale. Ma non da ora… - Hattoriando : RT @Azione_it: Questa mattina, a partire dalle 09:30, #OsvaldoNapoli sarà ospite di @agorarai su @RaiTre. ???? Sostieni la crescita di #Azio… -