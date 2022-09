“Non riuscivo a farmene una ragione” | delusione alle stelle per Caterina Balivo | la bocciatura brucia ancora

Leggi su ck12

(Di martedì 6 settembre 2022)confessa la sua più grande disfatta: quellaha pesato per mesi sulla conduttrice RAI.(fonte youtube)La conduttrice ed ex modellaè uno dei volti più amati dell’emittente RAI. Dopo l’esordio nella kermesse di “Miss Italia” nel 1999, in cui si è classificata terza nella finale di Salsomaggiore Terme, ha esordito come vtta al fianco dell’indimenticato Fabrizio Frizzi nel programma “Scommettiamo che…?”. Il ruolo ha sancito l’inizio di una collaborazione duratura con le prime due reti pubbliche nazionali, percorso che l’ha vista affermarsi sempre maggiormente al timone di format di successo. Sebbene la blasonata conduttrice abbia militato in successi di ascolti come “Detto ...