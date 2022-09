“Non reggiamo gli aumenti dell’energia” Così in Salento chiude un pastificio storico

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Inunvecchio 85 anni. E il motivo è tristemente di cronaca, come riportato da Repubblica: l’impossibilità di stare dietro al boom dei costi energetici., unvecchio 85 annii battenti Quasi un secolo, volendo fare gli ottimisti: mancavano quindici anni, che nel mondo globale non sono pochi, ma nemmeno tantissimi. Si tratta di “Angelo Paiano e figli”, e si trova a Maglie, nel. L’anno di nascita è il 1957, quando in via Mazzini veniva aperta la sede, divenuta in poco tempo un punto di riferimento per i cittadini locali, ammaliati dai panini e dai biscotti preparati da Angelo e dai suoi figli. L’epilogo, purtroppo, è stato inevitabile. La famiglia Paiano, semplicemente, non ce la faceva più. Pur ...

La Repubblica

Tra le curiosità comemenzionare la produzione della frisella da guinness preparata per la Festa della Frisella, quasi 30 anni fa. Oltre 160 chili di farina impiegata, un diametro di 1,80 metri, ...Le imprese "possono attendere un giorno di più". Ed eccole, le misure richieste: un tetto al prezzo del gas (europeo o nazionale), la sospensione del meccanismo europeo che prevede l'obbligo di ... Salento, panificio storico chiude dopo 85 anni: "Non reggiamo più agli aumenti ma grazie per tutta la stima" La decisione della bottega di Angelo Paiano a Maglie: la sede di via Mazzini per decenni ha prodotto pane e biscotti e si era aggiudicata anche il Guinnes dei ...Il grido d’allarme dei gestori dei locali: "Extracosti per migliaia di euro, così rischiamo di chiudere". Luci spente e fatture in vetrina per gli associati Confcommercio. Che protestano pacificamente ...