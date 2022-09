"Non mollo, ora è tutto relativo". Alessia Morani, il dramma privato che spiazza tutti (Di martedì 6 settembre 2022) Alessia Morani, alla fine ha accettato la candidatura - a sua insaputa - al terzo posto nella lista del Pd alla Camera nelle Marche. Voleva rifiutare ma poi ha cambiato idea: "tutti mi hanno detto che non posso restare in panchina". E poi la Morani, come confessa a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, è "una combattente che non si spaventa", anche se sa benissimo che non ha possibilità di essere eletta. "Ci vuole ben altro per farmi desistere", prosegue. Del resto non può essere un dramma lasciare Montecitorio per una donna che ha affrontato una grave malattia. Nel 2002, infatti, Alessia Morani è stata colpita da una leucemia. Non è riuscita a trovare un donatore di midollo e nel 2003 si è quindi sottoposta a un auto trapianto con le cellule ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022), alla fine ha accettato la candidatura - a sua insaputa - al terzo posto nella lista del Pd alla Camera nelle Marche. Voleva rifiutare ma poi ha cambiato idea: "mi hanno detto che non posso restare in panchina". E poi la, come confessa a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, è "una combattente che non si spaventa", anche se sa benissimo che non ha possibilità di essere eletta. "Ci vuole ben altro per farmi desistere", prosegue. Del resto non può essere unlasciare Montecitorio per una donna che ha affrontato una grave malattia. Nel 2002, infatti,è stata colpita da una leucemia. Non è riuscita a trovare un donatore di midollo e nel 2003 si è quindi sottoposta a un auto trapianto con le cellule ...

