“Non esistono né conigli né leoni”: quello che avrei voluto dire ad Alessandro, saltato giù da una finestra a 13 anni (Di martedì 6 settembre 2022) Caro Alessandro, Ci ho provato, eh, ma proprio non riesco a togliermi dalla mente quello che dovevi avere dentro nell’attimo in cui hai mandato l’ultimo messaggio alla tua fidanzata, hai scavalcato la finestra del quarto piano di casa tua e ti sei lanciato nel vuoto. Avevi 13 anni e un cellulare gonfio di insulti, minacce, scherno, addirittura inviti espliciti al suicidio. “Ucciditi”, ti avevano scritto i bulli. E tu, a un certo punto, lo hai fatto per davvero. Credevi che, almeno così, li avresti zittiti per sempre. E invece è successo che, il giorno dopo, un uomo, un adulto, un carabiniere, ha scritto che il problema non sono i bulli ma la società che “alleva conigli e non leoni”. Ha scritto che è colpa dei genitori che non hanno saputo crescerti adeguatamente, che “il bullo si ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Caro, Ci ho provato, eh, ma proprio non riesco a togliermi dalla menteche dovevi avere dentro nell’attimo in cui hai mandato l’ultimo messaggio alla tua fidanzata, hai scavalcato ladel quarto piano di casa tua e ti sei lanciato nel vuoto. Avevi 13e un cellulare gonfio di insulti, minacce, scherno, addirittura inviti espliciti al suicidio. “Ucciditi”, ti avevano scritto i bulli. E tu, a un certo punto, lo hai fatto per davvero. Credevi che, almeno così, li avresti zittiti per sempre. E invece è successo che, il giorno dopo, un uomo, un adulto, un carabiniere, ha scritto che il problema non sono i bulli ma la società che “allevae non”. Ha scritto che è colpa dei genitori che non hanno saputo crescerti adeguatamente, che “il bullo si ...

