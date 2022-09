“Non c’è nessuna possibilità”: Carlo durissimo di fronte alla richiesta di Beatrice ed Eugenie (Di martedì 6 settembre 2022) Sarebbero addirittura arrivate ad implorarlo, facendogli un’importante richiesta per il bene del padre, il principe Andrea, ma Carlo ha seccamente risposto no alle principesse Non è stata un’estate facile per il principe Carlo: da una parte ha dovuto fare i conti con l’ormai irreversibile distacco dei figli William ed Harry, che da tempo non si L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 6 settembre 2022) Sarebbero addirittura arrivate ad implorarlo, facendogli un’importanteper il bene del padre, il principe Andrea, maha seccamente risposto no alle principesse Non è stata un’estate facile per il principe: da una parte ha dovuto fare i conti con l’ormai irreversibile distacco dei figli William ed Harry, che da tempo non si L'articolo NewNotizie.it.

MarcoMoriniTW : @tpwkcaro_ Al concerto di sabato c’è stato un pubblico praticamente doppio rispetto al suo precedente “record” da s… - AngeloCiocca : Capito? Qualcuno lo dica agli ambientalisti radical chic che rompere le scatole al 99% della popolazione quando poi… - elenabonetti : Certo che è un primo passo,e lo abbiamo voluto insieme al Governo. Ma non traccia certo una strada:quella è già tra… - solounastella : RT @jannik_of: 'La carriera è come scalare una montagna. Non è semplice ma quando arrivi in alto sei sollevato. Il segreto è non guardare m… - BusaGian : RT @VotaLaVITA: Questa è la scheda per gli Italiani residenti all’estero. Come vedete VITA non c'è perché era necessario portare centinaia… -