Nissan X-Trail | atto quarto Arriva l’off-road ibrido con tecnologia e-Power – FOTO

(Di martedì 6 settembre 2022) Sette milioni di vetture in tutto il mondo in 20 anni di storia. Se dal 2007 Qashqai ne ha totalizzate oltre 5,5 milioni, perevidentemente è sempre esistito un secondo best seller di spessore, una vettura cioè capace di portare l’idea di crossover oltre i confini e le dimensioni di quel che succede in Europa, dove ciò che è successo in questi anni è servito a creare l’alternativa alle vetture media a due volumi. Piuttosto, X-è sempre stata più off-, più orientata al tempo libero e all’aria aperta, legata principalmente a quella trazione integrale che nella storia della casa giapponese nel mondo significa un modello iconico come la Patrol. Almeno finora. La nuova e quarta generazione diX-è nella realtà una vettura molto più cruciale di quanto questo modello sia ...

HDblog : Nissan X-Trail, arriva in Italia la nuova generazione: solo ibrida. Prezzi da 38.080 ? - telodogratis : Nissan X-Trail, arriva in Italia la nuova generazione: solo ibrida. Prezzi da 38.080 ? - VikyBorgomeo : Nuova X-Trail, assalto Nissan - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Nissan X-Trail 2023: svelato il nuovo crossover 7 posti elettrificato [FOTO e VIDEO] - motorionline : #Nissan X-Trail 2023: svelato il nuovo crossover 7 posti elettrificato [FOTO e VIDEO] -

NuovoX -può contare su di un bagagliaio da 585 litri , 20 litri in più rispetto alla precedente generazione. Il divanetto posteriore può scorrere in avanti per massimizzare lo spazio ...Debutta in Europa la nuovaX -, quarta generazione del SUV di grandi dimensioni che rappresenta un autentico best seller a livello globale per il marchio giapponese, forte di oltre 20 anni di storia e 7 milioni di ...06 Ago Controllo in remoto dello stato del veicolo, per restare aggiornati sulla propria vettura e viaggiare in... Nissan porta in Europa e quindi anche in Italia la quarta generazione della sua X-Tra ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...