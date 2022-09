Neuer: «Siamo tra i favoriti, sono sempre i soliti sospetti» (Di martedì 6 settembre 2022) Le parole del portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, alla vigilia della sfida con l’Inter: «Giocare a San Siro è sempre particolare» Manuel Neuer ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra l’Inter e il Bayern Monaco. Di seguito le parole del portiere tedesco. GRUPPO – «Abbiamo un gruppo davvero difficile, con ottimi avversari. San Siro è sempre particolare, giocare in uno stadio così è qualcosa di particolare anche per me, è sempre emozionante. Il sostegno dei tifosi c’è sempre, nel quarto di finale contro l’Inter ho giocato con lo Schalke 04 ed è stata un’esperienza unica nella mia carriera». IMBATTIBILITÁ AL DEBUTTO DAL 2002 – «Beh, è impressionante e vogliamo continuare su questa falsariga. Poi si può anche perdere o pareggiare, ma vogliamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Le parole del portiere del Bayern Monaco, Manuel, alla vigilia della sfida con l’Inter: «Giocare a San Siro èparticolare» Manuelha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra l’Inter e il Bayern Monaco. Di seguito le parole del portiere tedesco. GRUPPO – «Abbiamo un gruppo davvero difficile, con ottimi avversari. San Siro èparticolare, giocare in uno stadio così è qualcosa di particolare anche per me, èemozionante. Il sostegno dei tifosi c’è, nel quarto di finale contro l’Inter ho giocato con lo Schalke 04 ed è stata un’esperienza unica nella mia carriera». IMBATTIBILITÁ AL DEBUTTO DAL 2002 – «Beh, è impressionante e vogliamo continuare su questa falsariga. Poi si può anche perdere o pareggiare, ma vogliamo ...

