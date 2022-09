Neuer: «Siamo tra i favoriti per la Champions, non giriamoci attorno, non ci nascondiamo» (Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter, il capitano del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha parlato in conferenza stampa accanto al suo allenatore, Nagelsmann. Di seguito alcuni estratti da Tuttomercatoweb.com. “Abbiamo un gruppo davvero difficile, con ottimi avversari. San Siro è sempre particolare, giocare in uno stadio così è qualcosa di particolare anche per me, è sempre emozionante. Il sostegno dei tifosi c’è sempre, nel quarto di finale contro l’Inter ho giocato con lo Schalke 04 ed è stata un’esperienza unica nella mia carriera”. Dal 2002 avete sempre vinto la prima partita della fase a gironi. “Beh, è impressionante e vogliamo continuare su questa falsariga. Poi si può anche perdere o pareggiare, ma vogliamo evitarlo. L’Inter è forte, non la sottovalutiamo e non diamo per scontato il risultato. Dobbiamo mettere in campo la nostra ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia del match diLeague contro l’Inter, il capitano del Bayern Monaco, Manuel, ha parlato in conferenza stampa accanto al suo allenatore, Nagelsmann. Di seguito alcuni estratti da Tuttomercatoweb.com. “Abbiamo un gruppo davvero difficile, con ottimi avversari. San Siro è sempre particolare, giocare in uno stadio così è qualcosa di particolare anche per me, è sempre emozionante. Il sostegno dei tifosi c’è sempre, nel quarto di finale contro l’Inter ho giocato con lo Schalke 04 ed è stata un’esperienza unica nella mia carriera”. Dal 2002 avete sempre vinto la prima partita della fase a gironi. “Beh, è impressionante e vogliamo continuare su questa falsariga. Poi si può anche perdere o pareggiare, ma vogliamo evitarlo. L’Inter è forte, non la sottovalutiamo e non diamo per scontato il risultato. Dobbiamo mettere in campo la nostra ...

