«Nell’estate 2022 la peggiore siccità degli ultimi 500 anni»: l’emergenza in Europa nelle immagini del satellite Sentinel 2 (Di martedì 6 settembre 2022) La peggiore siccità degli ultimi 500 anni. Così il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus definisce la crisi idrica che negli ultimi mesi ha colpito il continente. Le immagini del satellite Sentinel 2 indicano come tra il primo e il 31 luglio 2022 vaste regioni siano passate «da un verde acceso a un marrone arido». Il rapporto registra i danni più gravi alla vegetazione soprattutto nelle aree sud-orientali della Gran Bretagna, in Francia settentrionale e in Germania, Polonia e Europa orientale. Il programma gestito dalla Commissione europea e dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha confrontato i dati raccolti con quelli ottenuti nello studio del 2014 ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) La500. Così il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus definisce la crisi idrica che neglimesi ha colpito il continente. Ledel2 indicano come tra il primo e il 31 lugliovaste regioni siano passate «da un verde acceso a un marrone arido». Il rapporto registra i dpiù gravi alla vegetazione soprattuttoaree sud-orientali della Gran Bretagna, in Francia settentrionale e in Germania, Polonia eorientale. Il programma gestito dalla Commissione europea e dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha confrontato i dati raccolti con quelli ottenuti nello studio del 2014 ...

Agenzia_Ansa : Nell'estate 2022 la peggiore siccità d'Europa in 500 anni #ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Nell'estate 2022 la peggiore siccità d'Europa in 500 anni #ANSA - stef_esse : RT @Agenzia_Ansa: Nell'estate 2022 la peggiore siccità d'Europa in 500 anni #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Nell'estate 2022 la peggiore siccità d'Europa in 500 anni #ANSA - Elle_74000 : RT @Agenzia_Ansa: Nell'estate 2022 la peggiore siccità d'Europa in 500 anni #ANSA -

Diretta Dinamo Zagabria Chelsea/ Streaming video tv: l'arbitro è Istvan Kovacs Basti pensare a Luka Modric che fu pescato dalla Dinamo nell'... Basti pensare a Luka Modric che fu pescato dalla Dinamo nell'estate ...per la prima giornata nel gruppo E di Champions League 2022 - 2023 ... DIRETTA/ Salisburgo Milan Youth League (risultato finale 1 - 1): un punto per Abate! ... contro cui ha perso pochi mesi fa (addirittura 0 - 6) nell'... prima giornata nel gruppo E della Champions League 2022 - 2023 ... che ha investito molto in estate come dimostrato dall'affare Casadei, e ... TGCOM Basti pensare a Luka Modric che fu pescato dalla Dinamo'... Basti pensare a Luka Modric che fu pescato dalla Dinamo...per la prima giornata nel gruppo E di Champions League- 2023 ...... contro cui ha perso pochi mesi fa (addirittura 0 - 6)'... prima giornata nel gruppo E della Champions League- 2023 ... che ha investito molto income dimostrato dall'affare Casadei, e ... Siccità, nell'estate 2022 in Europa la peggiore degli ultimi 500 anni