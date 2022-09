Nella versione originale di questa foto non c’è la bandiera ucraina (Di martedì 6 settembre 2022) Il 4 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di una coppia di sposi che insieme a un gruppo di persone sembra fare il saluto nazista. Nell’immagine compare la bandiera dell’ucraina, sorretta da due persone posizionate alle spalle dei due sposi. La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Matrimonio nell’ucraina attuale. No, non esiste il n?zzzismo in ucraina…». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Lo scatto originale circola online almeno dal 2016 e non compare la bandiera dell’ucraina. Le persone immortalate fanno effittavamente il saluto nazista e gli individui dietro agli sposi tengono in mano una bandiera con i ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 settembre 2022) Il 4 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata ladi una coppia di sposi che insieme a un gruppo di persone sembra fare il saluto nazista. Nell’immagine compare ladell’, sorretta da due persone posizionate alle spalle dei due sposi. Laè accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Matrimonio nell’attuale. No, non esiste il n?zzzismo in…». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Lo scattocircola online almeno dal 2016 e non compare ladell’. Le persone immortalate fanno effittavamente il saluto nazista e gli individui dietro agli sposi tengono in mano unacon i ...

