Nel Pd riparte il tiro al segretario (che intanto soppesa Conte) (Di martedì 6 settembre 2022) È già cominciato nel Partito democratico lo sport preferito dai dem: il tiro al segretario. Ufficialmente sono tutti con Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 settembre 2022) È già cominciato nel Partito democratico lo sport preferito dai dem: ilal. Ufficialmente sono tutti con

MioWid : RT @domenicosaretto: #Settembre, si riparte: qualche semplice idea per ricominciare a settembre con lo spirito giusto, anzi con lo Spirito… - FilomenaGallo55 : RT @domenicosaretto: #Settembre, si riparte: qualche semplice idea per ricominciare a settembre con lo spirito giusto, anzi con lo Spirito… - AldinaConsolini : RT @domenicosaretto: #Settembre, si riparte: qualche semplice idea per ricominciare a settembre con lo spirito giusto, anzi con lo Spirito… - AlessandroA81 : RT @domenicosaretto: #Settembre, si riparte: qualche semplice idea per ricominciare a settembre con lo spirito giusto, anzi con lo Spirito… - domenicosaretto : #Settembre, si riparte: qualche semplice idea per ricominciare a settembre con lo spirito giusto, anzi con lo Spiri… -