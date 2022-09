Nazionale, Balotelli: «La non convocazione contro la Macedonia mi ha fatto male…» (Di martedì 6 settembre 2022) L’attaccante italiano Balotelli è tornato sulla mancata convocazione in Nazionale contro la Macedonia del Nord Mario Balotelli, ospite nella trasmissione Supertele in onda su DAZN, è tornato a parlare della mancata convocazione in Nazionale per il playoff Mondiale contro la Macedonia del Nord. MANCATA convocazione – «Con Mancini non ho alcun tipo di rancore, ho sempre rispettato le sue scelte. La non convocazione contro la Macedonia del Nord mi ha fatto male, ma perché da italiano sapevo che potevo aiutare tanto. Col Mancio ho sempre avuto un ottimo rapporto. Non è che la Nazionale non mi interessi più, sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) L’attaccante italianoè tornato sulla mancatainladel Nord Mario, ospite nella trasmissione Supertele in onda su DAZN, è tornato a parlare della mancatainper il playoff Mondialeladel Nord. MANCATA– «Con Mancini non ho alcun tipo di rancore, ho sempre rispettato le sue scelte. La nonladel Nord mi hamale, ma perché da italiano sapevo che potevo aiutare tanto. Col Mancio ho sempre avuto un ottimo rapporto. Non è che lanon mi interessi più, sarebbe ...

