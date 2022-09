Natalia Titova e la malattia che l’ha messa alle strette | “il dolore mi spaventa”

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 6 settembre 2022)e lache ha cambiato per sempre la sua vita: ecco la sua dichiarazione, i dettagli e le curiosità Nel corso della sua vita ha infiammato il palco di Ballando con le stelle per la sua bellezza e per il suo talento indiscusso per i balli latini: stiamo parlando della bellissima. Per anni è stata una dei punti cardini della trasmissione condotta da Milly Carlucci e del talent Amici di Maria De Filippi. Purtroppo, però, unaha cambiato per sempre la sua vita lasciando senza parole i fan. curiosità sulla brina (foto web)A soli tre anni comincia a ballare, e arriva in Italia nel 1998 cominciando a ballare con Simone De Pasquale. Nel corso della sua bellissima carriera da danzatrice, si è aggiudicata ...