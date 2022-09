Nasce ‘Scemarella’ | l’eroina del fantasy contro il bullismo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Una favola per bambini, che ha molto da insegnare anche agli adulti, in cui vengono affrontati con leggerezza problemi sociali sempre più complessi e all’ordine del giorno. Un romanzoche, in maniera divertente, tratta temi importanti come il, il body shaming, l’accettazione di sé stessi, delle proprie qualità ma anche dei propri difetti. E’ tutto questo ‘La favolosa favola della fatina Scemarella’, il secondo libro di Pietro Clementi, autore teatrale e scrittore, oltre che regista ed attore, che nel 2015 ha fondato la Compagnia ‘Un teatro da favola’. Il romanzoillustrato da Valerio Chiola, che arriverà sugli scaffali con l’editore Gallucci alla fine di settembre, è la seconda opera letteraria di Clementi il quale nel 2020 ha pubblicato con lo stesso editore ‘Non è colpa della cicogna’. La ...