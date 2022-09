Napoli, Spalletti: "Mi sono rotto la clavicola, ma ci sono!. Di Lorenzo: ''Liverpool? Ce la giochiamo" (Di martedì 6 settembre 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, hanno parlato in Press Conference alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool. Queste le sue parole: Luciano Spalletti, all. del Napoli: "Domenica mi sono rotto la clavicola, venendo al centro sportivo, c'erano Demme e Sirigu che si stavano allenando. Ho fatto visita a Pineta Grande, poi con Canonico mi sono messo in contatto con Alessandro Castagna, che e' all'estero per un convegno, e mi ha messo a disposizione il suo staff. sono arrivato alle 4 del mattino, dopo tutti gli accertamenti. Mi hanno operato, sono uscito alle 15, mi hanno dimesso alle 19 e tramite un ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Luciano, allenatore del, e Giovanni Di, difensore del, hanno parlato in Press Conference alla vigilia della sfida di Champions contro il. Queste le sue parole: Luciano, all. del: "Domenica mila, venendo al centro sportivo, c'erano Demme e Sirigu che si stavano allenando. Ho fatto visita a Pineta Grande, poi con Canonico mimesso in contatto con Alessandro Castagna, che e' all'estero per un convegno, e mi ha messo a disposizione il suo staff.arrivato alle 4 del mattino, dopo tutti gli accertamenti. Mi hanno operato,uscito alle 15, mi hanno dimesso alle 19 e tramite un ...

