Napoli piange Andrea, il seminarista morto a 23 anni per una grave malattia (Di martedì 6 settembre 2022) Napoli in lutto per la morte di Andrea Sorrentino, il giovane seminarista di 23 anni, deceduto a causa di una grave malattia. Andrea era seminarista della parrocchia di San Giovanni Battista, a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Il giovane si è spento sabato scorso. I funerali sono stati celebrati dal cardinale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 settembre 2022)in lutto per la morte diSorrentino, il giovanedi 23, deceduto a causa di unaeradella parrocchia di San GiovBattista, a San Giova Teduccio, nella zona orientale di. Il giovane si è spento sabato scorso. I funerali sono stati celebrati dal cardinale L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

VesuvioLive : Napoli piange Andrea, seminarista morto a 23 anni: aveva ricevuto la chiamata del Papa - lacittanews : Una famiglia di Napoli piange la scomparsa di Giuseppe, bimbo morto per tumore. Avevano già perso Greta, la sorelli… - Ale00734968 : @roberto_flauto @SerieA @sscnapoli E chi piange?? Napoli senza dubbio superiore ma valutazioni come il rigore non d… - maxpix69 : @luigipetricelli @FBiasin E chi piange, sulla partita non ho niente da dire Napoli superiore! Ma gli episodi andre… - donatella662 : @GiuseppeConteIT Ecco giusto a Napoli. ?? Mi raccomando non fategli vedere le 6.000 persone a Milano con Renzi e Cal… -

Napoli piange Andrea, seminarista morto a 23 anni: aveva ricevuto la chiamata del Papa Napoli, dolore per Andrea Sorrentino: seminarista morto a 23 anni Proprio pochi giorni prima della sua morte, stando a quanto reso noto da Avvenire, Andrea aveva ricevuto la telefonata di Papa ... Bimbo morto per un tumore: anche la sorella era stata stroncata da un cancro a 7 anni Una famiglia di Napoli piange la scomparsa di Giuseppe, bimbo morto per tumore. Avevano già perso Greta, la sorellina di 7 anni. Tragedia a Napoli, dove un bimbo è morto a causa di un tumore. È il secondo lutto per ... Bimbo morto per un tumore: anche la sorella era stata stroncata da un cancro a 7 anni Tragedia a Napoli, dove un bimbo è morto a causa di un tumore. È il secondo lutto per la famiglia, che aveva già perso la sorellina del piccolo. Napoli piange Mariano, il 38enne è morto in un tragico incidente Si è schiantato con la sua moto contro un trattore Mariano Industria, un giovane di 38 anni morto in un incidente ... , dolore per Andrea Sorrentino: seminarista morto a 23 anni Proprio pochi giorni prima della sua morte, stando a quanto reso noto da Avvenire, Andrea aveva ricevuto la telefonata di Papa ...Una famiglia dila scomparsa di Giuseppe, bimbo morto per tumore. Avevano già perso Greta, la sorellina di 7 anni. Tragedia a, dove un bimbo è morto a causa di un tumore. È il secondo lutto per ...Tragedia a Napoli, dove un bimbo è morto a causa di un tumore. È il secondo lutto per la famiglia, che aveva già perso la sorellina del piccolo.Si è schiantato con la sua moto contro un trattore Mariano Industria, un giovane di 38 anni morto in un incidente ...