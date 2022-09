Napoli-Liverpool, Spalletti: “Sono convinto che faremo una grande gara. Domani l’urlo The Champions domani lo sentiranno anche da Anfield” (Di martedì 6 settembre 2022) Napoli-Liverpool, conferenza stampa di Luciano Spalletti Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Liverpool. Ecco quanto dichiarato: “Le condizioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 settembre 2022), conferenza stampa di LucianoConferenza stampa di Lucianoalla vigilia del match diLeague tra. Ecco quanto dichiarato: “Le condizioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - Gazzetta_it : Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa #Napoli #NapoliLiverpool - tuttonapoli : Liverpool, ultimo allenamento alla vigilia del Napoli: intera seduta per Thiago, out in sei - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Ultima rifinitura prima di partire per Napoli, si rivede in campo Thiago -