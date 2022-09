(Di martedì 6 settembre 2022) L’infortunio di Victortiene in ansia Lucianoche rischia di perdere il suo attaccante perdi Champions League. L’attaccante nigeriano come ha fatto sapere ilin un comunicato ufficiale ha avuto un risentimento all’adduttore destro. L’infortunio non è grave, se la partita si fosse giocata sabato l’allarme quasi non ci sarebbe nemmeno stato. Masi gioca mercoledì 7 settembre ed allora tutto cambia. Giuntoli: “Navas-Fabian c’era un accordo. Su Ronaldo e Kvaratskhelia vi dico tutto”vuoleCorriere dello Sport fa sapere che il nigeriano nella giornata di ieri ha svolto solo lavoro personalizzato e non si è allenato con i compagni. ...

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - napolipiucom : Napoli-Liverpool: Osimhen spaventa Spalletti, cosa filtra da Castel Volturno #CalcioNapoli #NapoliLiverpool… - Lucyluciana94 : RT @PrimeVideoIT: Il Napoli torna in #ChampionsLeague con un super match! Mercoledì 7 settembre: è ora di Napoli-Liverpool. Pronostici? #N… -

... Giacomo Raspadori Osimhen in dubbio per. Il risentimento all'adduttore sinistro tiene in apprensione, soprattutto in prospettiva. Il nigeriano vorrebbe esserci in Champions anche ...... Osimhen è in dubbio per il. Ieri Victor non si è allenato insieme con i compagni e anzi si è dedicato a un programma personalizzato: a limitarlo , come da comunicato ufficiale del, ...“leri Victor non si è allenato insieme con i compagni e anzi si è dedicato a un programma personalizzato: a limitarlo, come da comunicato ufficiale del Napoli, un risentimento accusato nel finale ...Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in seguito a un risentimento accusato nel finale di Lazio-Napoli» Le condizioni di forma di Osimhen, Lozano e Demme in vista della sfida tra il Napoli e il… Leg ...