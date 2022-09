Napoli-Liverpool, Klopp: “Dovremo giocare bene contro squadra molto forte” (Di martedì 6 settembre 2022) “Rispetto alle altre volte in cui ho affrontato il Napoli, Dovremo giocare meglio, perché siamo contro una squadra molto forte, molto giovane e competitiva. La società ha lavorato bene dopo i primi malumori della piazza per la partenza di giocatori importanti. Hanno ancora Zielinski, attorno al quale si può costruire la squadra”. Queste le parole di Jurgen Klopp, che nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Liverpool elogia gli avversari e Luciano Spalletti: “Si vede che ha allenato in tutto il mondo, e lo si vede dall’identità che riesce a dare alle sue squadre”. Infine, i dubbi a centrocampo: “Thiago è pronto per giocare, anche se non so ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) “Rispetto alle altre volte in cui ho affrontato ilmeglio, perché siamounagiovane e competitiva. La società ha lavoratodopo i primi malumori della piazza per la partenza di giocatori importanti. Hanno ancora Zielinski, attorno al quale si può costruire la”. Queste le parole di Jurgen, che nella conferenza stampa alla vigilia dielogia gli avversari e Luciano Spalletti: “Si vede che ha allenato in tutto il mondo, e lo si vede dall’identità che riesce a dare alle sue squadre”. Infine, i dubbi a centrocampo: “Thiago è pronto per, anche se non so ...

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - TuttoMercatoWeb : Liverpool shock su Twitter: 'Attenzione tifosi, a Napoli rischiate furti, rapine e aggressioni' - maxdercole : @augustociardi75 la tifoseria del Liverpool è una massa di ubriaconi che fanno rosse in mezza Europa da un secolo.… - LucaMaritano : RT @ilmolisan0: L'arrivo del Liverpool a Napoli -